44-летняя Серена Уильямс вернулась на корт и сразу выиграла первый матч

Серена Уильямс успешно провела первый матч после возобновления карьеры. 44-летняя американка вышла на корт в паре с канадской теннисисткой Викторией Мбоко и начала турнир с победы.

В стартовом раунде Уильямс и 19-летняя Мбоко обыграли посеянных под третьим номером Николь Меличар-Мартинес из США и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Для Серены эта встреча стала первой после возвращения в профессиональный теннис.

Уильямс считается одной из самых титулованных спортсменок в истории. На её счету 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Кроме того, американка выигрывала Олимпийские игры: у неё есть золото в одиночке и три медали высшей пробы в парном разряде.

Возвращение Серены сразу привлекло внимание болельщиков. Теперь за её выступлениями будут следить особенно внимательно: вопрос в том, насколько далеко она сможет зайти после длительной паузы.