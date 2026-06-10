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10 июня, 08:33

44-летняя Серена Уильямс вернулась на корт и сразу выиграла первый матч

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDY RAIN

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDY RAIN

Серена Уильямс успешно провела первый матч после возобновления карьеры. 44-летняя американка вышла на корт в паре с канадской теннисисткой Викторией Мбоко и начала турнир с победы.

В стартовом раунде Уильямс и 19-летняя Мбоко обыграли посеянных под третьим номером Николь Меличар-Мартинес из США и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Для Серены эта встреча стала первой после возвращения в профессиональный теннис.

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Уильямс считается одной из самых титулованных спортсменок в истории. На её счету 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Кроме того, американка выигрывала Олимпийские игры: у неё есть золото в одиночке и три медали высшей пробы в парном разряде.

Возвращение Серены сразу привлекло внимание болельщиков. Теперь за её выступлениями будут следить особенно внимательно: вопрос в том, насколько далеко она сможет зайти после длительной паузы.

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Марина Фещенко
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