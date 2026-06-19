Президент США Дональд Трамп нашёл причину украинского кризиса в дипломатических просчётах прошлого. В интервью порталу Axios он заявил, что кризис на Украине можно было предотвратить, если бы Россия осталась в клубе ведущих держав.

«Следовало сохранить G8. Вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы это сделали», — убеждён Трамп.

Американский лидер возложил ответственность за развал формата G8 на бывшего главу Белого дома Барака Обаму. Тот принципиально отказывался видеть Владимира Путина за одним столом с другими лидерами. Трамп добавил, что эту позицию поддерживали ещё один или два руководителя стран. Они целенаправленно добивались изоляции российского президента.

«Раньше это была G8, и было бы гораздо лучше, если бы всё так и осталось», — подытожил американский президент.

Россию исключили из «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году. Причиной стало присоединение Крыма и события на востоке Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Дональд Трамп изменил мнение о перспективах Украины в конфликте с Россией после саммита «Большой семёрки» (G7). По его словам, хозяин Белого дома якобы исходил из того, что Украина находится в проигрышной позиции, однако позже его оценка ситуации изменилась.