Ограничения ввели в аэропортах Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска

В аэропортах Ульяновска, Чебоксар, Казани и Ижевска ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этих мерах сообщила пресс-служба Росавиации утром 20 июня. Ограничения затронули как внутренние, так и международные направления.

«Аэропорты Казань, Чебоксары, Ульяновск (Баратаевка), Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов, указали в Росавиации. Пассажирам советуют уточнять актуальную информацию о времени вылетов и прибытия рейсов у авиакомпаний или на электронных табло аэровокзалов.

Ранее Росавиация отменила временные ограничения, которые вводили для обеспечения безопасности полётов в аэропортах Сочи, Жуковский и Домодедово. Теперь эти воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по штатному расписанию. На данный момент закрытыми остаются авиагавани в Пензе и Калуге.