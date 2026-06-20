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20 июня, 02:49

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Ульяновска, Чебоксар, Казани и Ижевска ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этих мерах сообщила пресс-служба Росавиации утром 20 июня. Ограничения затронули как внутренние, так и международные направления.

«Аэропорты Казань, Чебоксары, Ульяновск (Баратаевка), Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов, указали в Росавиации. Пассажирам советуют уточнять актуальную информацию о времени вылетов и прибытия рейсов у авиакомпаний или на электронных табло аэровокзалов.

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Ранее Росавиация отменила временные ограничения, которые вводили для обеспечения безопасности полётов в аэропортах Сочи, Жуковский и Домодедово. Теперь эти воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по штатному расписанию. На данный момент закрытыми остаются авиагавани в Пензе и Калуге.

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Лия Мурадьян
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