Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский и Сочи

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Сочи вновь работают в штатном режиме. Росавиация сообщила об отмене временных ограничений, которые ранее вводились для обеспечения безопасности полётов.

Теперь воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы без дополнительных ограничений.

Однако на данный момент в России остаются закрытыми аэропорты Геленджика и Калуги. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер.