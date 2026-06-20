Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский и Сочи
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Аэропорты Домодедово, Жуковский и Сочи вновь работают в штатном режиме. Росавиация сообщила об отмене временных ограничений, которые ранее вводились для обеспечения безопасности полётов.
Теперь воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы без дополнительных ограничений.
Однако на данный момент в России остаются закрытыми аэропорты Геленджика и Калуги. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер.
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