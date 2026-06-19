Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили приём и выпуск самолётов
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Воздушная гавань в Сочи приостановила работу из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Сочи. Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.
Напомним, что ограничения уже вводились в сочинском аэропорту сегодня утром. Это продлилось недолго — примерно через час воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
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