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Регион
19 июня, 17:47

Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Воздушная гавань в Сочи приостановила работу из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

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Напомним, что ограничения уже вводились в сочинском аэропорту сегодня утром. Это продлилось недолго — примерно через час воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

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Юрий Лысенко
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