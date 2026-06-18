527 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за рекордной атаки БПЛА

В московских аэропортах отменены и задержаны 527 рейсов на фоне одной из самых массированных атак беспилотников на столицу за последние два года. По последним данным, число БПЛА, сбитых на подлётах к Москве, выросло до 194.

Судя по онлайн-табло, самая напряжённая ситуация сложилась в Шереметьево. На вылет там отменены 50 рейсов и задержан 71, на прилёт — отменены 60 и задержаны 76. Во Внуково на вылет отменены 24 рейса и задержаны 56. На прилёт отменены 17 рейсов, ещё 77 задержаны.

В Домодедово отменены девять вылетов и задержаны 16, на прилёт — десять отмен и 56 задержек. В Жуковском минимум четыре рейса задержаны на вылет и как минимум один прилёт отменён, при этом онлайн-табло работает с перегрузками.

Пассажирам стоит заранее проверять статус рейсов у авиакомпаний и не ехать в аэропорт без подтверждения вылета.

Ночная атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 БПЛА. До этого рекордным считался день 17 мая, когда за первую половину суток уничтожили 81 беспилотник.