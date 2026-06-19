В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения действуют в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Также этой ночью аналогичные меры действовали в воздушной гавани Саратова, но сейчас они сняты.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как пояснили в Росавиации, ограничения связаны с временными мерами по использованию воздушного пространства в районе авиагаваней.