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Регион
19 июня, 01:41

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения действуют в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Также этой ночью аналогичные меры действовали в воздушной гавани Саратова, но сейчас они сняты.

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Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как пояснили в Росавиации, ограничения связаны с временными мерами по использованию воздушного пространства в районе авиагаваней.

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Артём Гапоненко
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