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18 июня, 22:44

Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово в настоящее время обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с временными мерами по использованию воздушного пространства в районе авиагаваней.

В Росавиации предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

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Ранее сообщалось, что в московских аэропортах были отменены и задержаны 527 рейсов на фоне одной из самых массированных атак беспилотников на столицу. Напомним, ночная атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. Силы ПВО сбили около 200 БПЛА.

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Артём Гапоненко
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