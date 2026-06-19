Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово в настоящее время обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с временными мерами по использованию воздушного пространства в районе авиагаваней.

В Росавиации предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.