Аэропорт Сочи возобновил работу после снятия ограничений
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Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе. Пресс-служба Росавиации сообщила об отмене временных запретов на приём и выпуск самолётов утром 19 июня. Теперь воздушное сообщение восстанавливается в полном объёме.
«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении.
Представители ведомства пояснили, что предыдущие меры вводили исключительно ради безопасности полётов. Однако расписание рейсов способно измениться из-за накопленных задержек. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о вылетах и прибытиях на электронных табло аэровокзала или напрямую у авиакомпаний.
Перед этим в Сочи и федеральной территории Сириус отменили угрозу атаки беспилотников, сообщили местные власти.
Вместе с тем столичные аэропорты Внуково и Домодедово продолжают обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Эти ограничения связаны с временными мерами по использованию воздушного пространства в районе авиагаваней.
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