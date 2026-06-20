Жара или дожди? Каким будет лето в Москве в июле
Синоптик Позднякова: Аномальной жары в Москве в июле не ожидается
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Прогнозировать аномальную жару в июле в Москве пока преждевременно, официальные метеоданные не подтверждают сценарий экстремально высоких температур, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, долгосрочное прогнозирование остаётся сложной задачей, а более точные тенденции обычно формируются ближе к началу нового месяца. Сейчас метеорологи не фиксируют предпосылок к аномальной жаре в столичном регионе. Даже температура около 30 градусов в Москве не является обязательной нормой для каждого лета
«Этот год уже успел побаловать или, скорее, напугать нас высокими температурами, но делать выводы о погоде на июль пока преждевременно», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».
Напомним, в июле сразу в нескольких регионах страны температура превысит привычные показатели. Однако не всем территориям стоит ждать зноя. В ряде областей второй летний месяц, напротив, будет прохладнее климатической нормы.
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