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20 июня, 09:12

Жара или дожди? Каким будет лето в Москве в июле

Синоптик Позднякова: Аномальной жары в Москве в июле не ожидается

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Прогнозировать аномальную жару в июле в Москве пока преждевременно, официальные метеоданные не подтверждают сценарий экстремально высоких температур, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, долгосрочное прогнозирование остаётся сложной задачей, а более точные тенденции обычно формируются ближе к началу нового месяца. Сейчас метеорологи не фиксируют предпосылок к аномальной жаре в столичном регионе. Даже температура около 30 градусов в Москве не является обязательной нормой для каждого лета

«Этот год уже успел побаловать или, скорее, напугать нас высокими температурами, но делать выводы о погоде на июль пока преждевременно», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

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Напомним, в июле сразу в нескольких регионах страны температура превысит привычные показатели. Однако не всем территориям стоит ждать зноя. В ряде областей второй летний месяц, напротив, будет прохладнее климатической нормы.

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Борис Эльфанд
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