Девять человек пострадали от удара молнии на спортфестивале в Германии

В немецком городе Раштатт удар молнии пришёлся на участников спортивного мероприятия. В результате инцидента травмы получили девять человек, пишет газета Bild, ссылаясь на сведения местной полиции.

ЧП произошло на юго-западе страны во время праздника. Погодные условия резко ухудшились, и электрический разряд поразил людей прямо на площадке.

Шестерым пострадавшим потребовалась отправка в больницу. По информации правоохранительных органов, их жизням в настоящее время ничего не угрожает.

Несколько дней назад во время грозы на юго-западе Москвы молния ударила рядом с 12-летним мальчиком. Инцидент произошёл в Северном Бутове, где подростки играли в футбол на поле возле Старобитцевской улицы. Разряд попал в тренажёры, установленные на искусственном покрытии, после чего один из мальчиков упал, ощутив острую боль в глазах. Ребёнку оказывается медицинская помощь.