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20 июня, 09:47

В КЧР почти 100 человек ищут туриста, упавшего с катамарана в горную реку

Поисково-спасательные мероприятия в Карачаево-Черкессии. Видео © VK/Главное управление МЧС России по КЧР

Поисково-спасательные мероприятия в Карачаево-Черкессии. Видео © VK/Главное управление МЧС России по КЧР

В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски московского туриста, которого накануне унесло течением реки Учкулан. По данным регионального ГУ МЧС, в субботу утром в работах задействованы 97 человек и 23 единицы техники.

Трагедия произошла 19 июня в Карачаевском районе: катамаран с двумя туристами из Москвы перевернулся во время сплава. Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег, второго унесло потоком. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС. Поиски продолжаются. Обстоятельства инцидента выясняются.

В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением горной реки
В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением горной реки

Напомним, в Карачаево-Черкесии спасатели ищут двух человек на горных реках Учкулан и Маруха. На Учкулане перевернулся катамаран с двумя туристами (сплав не регистрировали): один выбрался, второго унесло течением.

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Анастасия Никонорова
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