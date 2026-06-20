В КЧР почти 100 человек ищут туриста, упавшего с катамарана в горную реку

В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски московского туриста, которого накануне унесло течением реки Учкулан. По данным регионального ГУ МЧС, в субботу утром в работах задействованы 97 человек и 23 единицы техники.

Трагедия произошла 19 июня в Карачаевском районе: катамаран с двумя туристами из Москвы перевернулся во время сплава. Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег, второго унесло потоком. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС. Поиски продолжаются. Обстоятельства инцидента выясняются.