Студентку, которая шла убивать москвичку молотком, развёл на миллион её адвокат

Студентку-инвалида, которая чуть не совершила убийство по заданию украинских мошенников, развёл на деньги её же собственный адвокат. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Мать девушки Светлана рассказала, что по рекомендации наняла адвоката Татьяну Богомолову из коллегии «Люди Дела». Сначала она платила за почасовые консультации — 200 тысяч рублей. Потом отдала ещё 700 тысяч, когда дочери избрали меру пресечения.

При этом, по словам Светланы, адвокат даже не дала подписать договор и не особенно навещала Лизу. Семья решила отказаться от её услуг и попросила вернуть деньги. Тогда, как считает Светлана, Богомолова резко активизировалась — стала часто ходить к дочери и предлагать легко внушаемой Лизе подписать договор задним числом.

Когда Светлана написала претензию, адвокат предложила вернуть только половину суммы. Получив отказ, она начала обвинять мать в мошенничестве и угрожать полицией. Сейчас семья наняла другого адвоката. Общественники помогли обратиться в полицию и добились того, чтобы Адвокатская палата Московской области начала проверку.

Адвокат Богомолова пообещала ответить на вопросы Baza, но на запрос так и не отреагировала.

Напомним, в середине марта Елизавета взяла молоток и пошла «убивать» 59-летнюю москвичку. Девушка была уверена, что участвует в важной миссии и помогает силовикам вычислять «иноагентов». Мошенникам легко удалось её завербовать — у Лизы с детства третья группа инвалидности по психическому заболеванию.