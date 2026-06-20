Россия вошла в топ-3 стран с самым низким «индексом пикника»

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по доступности продуктов для выезда на природу. Дешевле базовый набор обошёлся только в Китае и Индии, подсчитали аналитики РИА «Новости» на основе данных Росстата и сайтов розничных сетей.

Для оценки бралась корзина на небольшую компанию из 3–4 человек. В неё вошли хлеб, мясная нарезка, сыр, салат, томаты, огурцы, сок, газировка, вода, чипсы и печенье с шоколадом. Учитывались минимальные цены на подходящие товары в местных супермаркетах.

Лидером рейтинга стала Индия — там перекус на природе обойдётся всего в 13,5 доллара. На втором месте Китай с результатом 19,3 доллара. Россия расположилась на третьей строчке — 25,35 доллара, при этом самую крупную долю трат составляют мясо и сыр.

Чуть дороже набор в Южной Корее — 25,51 доллара. В пятёрку также вошли Мексика (26,4 доллара), Индонезия (26,5), Бразилия (почти 27) и США (27,7). Замыкают десятку Австралия и Германия. Самыми дорогими странами для пикника оказались Великобритания (39,9 доллара), ЮАР и Канада, а в середине списка расположились Франция, Италия, Япония и Саудовская Аравия с ценами от 30 до 33 долларов.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что намерен обратиться в Министерство культуры РФ с инициативой называть пикники традиционными «посиделками». По его словам, русскому языку нужно активнее конкурировать с иностранными заимствованиями, поэтому граждан, которые выбирают родную речь, можно материально поощрять.