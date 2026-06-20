Кассету с тайной записью Цоя нашли в Швеции — она пылилась в архиве 30 лет

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о находке редкой записи песни «Дети минут», связанной с Виктором Цоем и группой «Кино». Речь идёт о треке, который музыкант не исполнял на концертах и не записывал официально, его считали утраченным.

По данным Чубраева, запись более 30 лет хранилась в частном архиве жительницы Швеции, общавшейся с ленинградской рок-сценой в 1980-х годах. В 2020 году при работе с материалами у басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого ему попал в руки лист с текстом песни, написанным рукой Цоя.

Дальнейшие поиски, по словам Чубраева, привели к зарубежным архивам: он связался с участниками иностранной тусовки, контактировавшей с советскими музыкантами. Среди них оказалась Сара Океррен, которая в 1980-е приезжала в Ленинград и на одной из вечеринок, связанных с Виктором Цоем и Сергеем Курёхиным, общалась с представителями рок-среды.

«Я спросил, слышала ли она эту песню? И она ответила: да, я её записал на плеер. Это было в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова. <...> Виктор решил спеть несколько песен по заказу девушек. В том числе и «Дети минут», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Ранее певица Анита Цой рассказала, что поклонники легендарного рок-музыканта Виктора Цоя когда-то были убеждены, будто бы она его сестра. Однако когда выяснялось, что родственниками они не являются, некоторые хотели её побить.