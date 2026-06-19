День рождения Цоя: почему его песни звучат как голос поколения и за что зумеры любят группу «Кино» Оглавление Почему его песни отзываются внутри до сих пор Почему Цоя слушают даже зумеры «Группа крови»: песня о выборе и опасности «Пачка сигарет»: усталость и дорога «Восьмиклассница»: другой Цой «Звезда по имени Солнце»: холодный взгляд на мир 21 июня 2026 года Виктору Цою исполнилось бы 64 года. И даже спустя почти 30 лет его называют легендой русского рока. Просто ли так? Life.ru рассказывает, почему его песни актуальны до сих пор и за что его полюбили зумеры. 19 июня, 13:30 21 июня — день рождения Виктора Цоя: почему песни группы «Кино» до сих пор слушают разные поколения? Обложка © Nano Banana AI

21 июня — день рождения Виктора Цоя. В 2026 году музыканту могло бы исполниться 64 года. Родился Виктор в 1962-м, прожил всего 28 лет, но его песни до сих пор звучат так, будто написаны не «тогда», а прямо сейчас. Ко дню рождения Цоя Life.ru решил разобраться, почему его музыка до сих пор звучит как голос всех поколений и как так получилось, что даже зумеры считают исполнителя музыкальной легендой?

Почему его песни отзываются внутри до сих пор

21 июня — день рождения Виктора Цоя: почему группу «Кино» слушают даже зумеры? Фото © РИА Новости / Галина Кмит

Феномен Цоя — не только в популярности. К сожалению, песни большинства талантливых и замеченных артистов стареют вместе со временем, однако Цой — это совсем другая история. Его музыка не осталась где-то в воспоминаниях молодёжи той эпохи. Она живёт и сегодня. Но как так вышло?

Цой писал очень просто, в его текстах нет литературной нарядности, сложных метафор ради красоты, длинных объяснений. Поэтому один слышит в «Группе крови» песню о войне, другой — о взрослении, третий — о человеке, которого жизнь поставила перед выбором. И все будут по-своему правы.

Почему Цоя слушают даже зумеры

Как Виктор Цой стал голосом поколения и почему его песни до сих пор актуальны? Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Интересно, что Цоя продолжают слушать и люди, которые родились намного позже его смерти. Это не значит, что все зумеры массово знают песни «Кино» наизусть. Но у части молодой аудитории Цой действительно остаётся заметной фигурой. Вероятно, для зумеров он не связан с советским прошлым. Они не ждали новых альбомов, не передавали кассеты из рук в руки и не воспринимают его песни как зарисовки исторических моментов. Но, несмотря на это, нынешней аудитории понятны темы, о которых писал Цой. Молодым слушателям может быть близко ощущение внутренней свободы и нежелание жить по чужому сценарию.

В песнях рок-группы есть простые гитарные партии, чёткий ритм, своя атмосфера и постпанковая сдержанность. Сейчас такой звук снова близок многим молодым группам и слушателям. Поэтому творчество «Кино» не всегда воспринимается как музыка «старпёров». Для кого-то это просто честные и понятные мелодии. Современная молодёжь вообще открывает Цоя по-разному: через родителей, каверы, соцсети, фильмы, плейлисты, гитарные разборы. Но удерживает интерес не только узнаваемость. Удерживает то, что в песнях есть прямой разговор о вещах, которые волнуют и сейчас.

«Группа крови»: песня о выборе и опасности

Самые популярные песни Виктора Цоя: почему песни группы «Кино» до сих пор слушают разные поколения? Фото © Nano Banana AI

«Группа крови» — одна из самых известных песен группы «Кино». В ней есть военные образы, ощущение риска и человек, который находится на границе между жизнью и смертью. Но песня Цоя воспринимается шире, чем просто текст о войне. Потому что поднимает тему выбора, ответственности и ситуации, когда человек уже не может оставаться в стороне. Ему приходится идти туда, где страшно, и не факт, что он вернётся прежним.

«Пачка сигарет»: усталость и дорога

О чём песня Цоя «Пачка сигарет»? Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шог

«Пачка сигарет» — песня Виктора Цоя о состоянии, которое сложно объяснить одним словом. Вроде бы человек куда-то едет, у него есть движение, дорога, билет. Но при этом остаётся чувство усталости и одиночества, которые знакомы всем поколениям. Наверное, именно поэтому песня пережила время.

«Восьмиклассница»: другой Цой

Песня Виктора Цоя «Восьмиклассница»: почему песни группы «Кино» до сих пор слушают разные поколения? Фото © Getty Images / Joanna Stingray

Цоя часто воспринимают как серьёзного и мрачного рок-музыканта. Но в его творчестве есть и более лёгкие песни. Например, «Восьмиклассница». Это ранняя простая, ироничная история о юности, симпатии и городской жизни. В ней нет больших вопросов о судьбе и переменах, но зато есть живость, наблюдательность и молодое настроение.

«Звезда по имени Солнце»: холодный взгляд на мир

«Звезда по имени Солнце»: почему смысл песни понятен всем поколениям? Фото © Getty Images / Joanna Stingray

«Звезда по имени Солнце» — одна из самых узнаваемых песен группы «Кино». В ней Цой говорит не о конкретной истории, а об общем ощущении времени: люди живут, сталкиваются с потерями, проходят через конфликты и всё равно продолжают идти дальше. Песня цепляет спокойной, почти холодной интонацией. В ней нет прямого призыва и понятного «вывода», но есть чувство усталости от мира, где многое повторяется снова и снова.

Так почему же Виктора Цоя не перестали называть голосом поколения даже спустя почти 30 лет? Вероятно, дело в его фирменной прямолинейности, умении петь красиво даже о грустной правде и о чувствах, которые близки каждому из нас. А какая из песен группы «Кино» полюбилась вам больше всех? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал о 5 книгах, которые читали герои культовых советских и российских фильмов!

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Авторы Софья Кузнецова