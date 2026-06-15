От «Поля чудес – 2» до Diablo: в какие культовые игры 90-х ринулись играть зумеры

Пока одни вспоминают, как в 90-е берегли кассеты, жвачки Turbo и вкладыши Love is, у людей с домашним компьютером была своя отдельная вселенная. Там пищал модем, Windows загружалась так долго, что можно было успеть налить чай, а запуск игры порой требовал очень много терпения. Повод для большой ностальгии появился отличный: энтузиасты вернули к жизни «Поле чудес – 2», DOS-игру, где можно было крутить барабан, угадывать буквы, бороться за призы и чувствовать себя героем культовой телепрограммы. Life.ru рассказывает, как игра ожила в браузере и почему пора вспомнить другие компьютерные хиты, которые делали 90-е шумными, пиксельными и бессонными!

«Поле чудес – 2»

Игра «Поле чудес – 2»: как легенда вернулась на компьютеры спустя более 30 лет? Фото © YouTube / Sergeev Roman

Для тех, кто рос в 90-е, телепроект «Поле чудес» был настолько популярным, что для многих становилось ритуалом: пятница, телевизор, барабан и Якубович. Компьютерная игра «Поле чудес – 2» переносила это ощущение на домашний экран. Игрок мог сам оказаться у барабана, называть буквы, копить очки, бороться за виртуальные призы и чувствовать себя почти телезвездой. По нынешним меркам всё выглядело просто: пиксельная графика, нехитрое управление, минимум спецэффектов. Но тогда этого хватало, чтобы собрать вокруг монитора всю семью. Главное очарование игры было в том, что она объединяла поколения. В Doom, например, родители могли не разобраться, а вот правила «Поля чудес» понимали все. Поэтому возвращение игры в браузере стало настоящей машиной времени!

Doom

Doom: легендарный шутер 90-х на компьютере. Фото © YouTube / iPhantom3D

Если «Поле чудес – 2» было игрой для всей семьи, то Doom стала увлечением для подростков. Игра затягивала и поражала скоростью. Коридоры, монстры, дробовик, тревожная музыка — всё это создавало ощущение, будто игрок не сидит перед монитором, а действительно пробирается через адскую базу. Сегодня графика Doom кажется угловатой и почти игрушечной, но в 90-е она производила эффект настоящего технологического чуда.

SimCity 2000

Как играть в SimCity 2000: в чём суть и почему игра стала легендарной? Фото © Wikipedia / Maxis

SimCity 2000 позволяла игроку управлять целым городом. Суть простая: на пустой территории нужно построить мегаполис, проложить дороги, провести электричество, разделить районы на жилые, коммерческие и промышленные, следить за налогами, безопасностью, экологией и настроением жителей.

Но игра быстро показывала, что город нельзя развивать как попало. Если не хватало электростанций, здания оставались без света. Если плохо продуманы дороги, начинались пробки. Если завысить налоги, люди уезжали. Если забыть про полицию и пожарных, город погружался в хаос. SimCity 2000 была интересна именно тем, что каждое решение имело последствия.

Для 90-х это было необычно — игра не заставляла побеждать врагов, а предлагала создать работающую систему. Игрок сам ставил цели — например, построить богатый город, огромный мегаполис или просто посмотреть, что будет, если всё пойдёт не по плану. Благодаря свободе, глубине и ощущению живого города SimCity 2000 стала одной из главных стратегий своего времени!

Fallout

Fallout 1977 года: как игра стала символом постапокалиптического мира? Фото © YouTube / THE GAME LIST

Игра Fallout была создана для тех, кто хотел не просто бегать и стрелять, а принимать решения. Мрачный постапокалиптический мир, убежища, мутанты, странные персонажи, чёрный юмор и ощущение постоянной опасности — всё это делало игру совсем не похожей на другие. Она давала свободу выбора, что в 90-е ощущалось почти невероятно: мир реагировал на действия игрока, персонажи запоминались, а прохождение могло быть разным.

Для многих игра Fallout стала первым знакомством с по-настоящему взрослой RPG. Не потому что там было много текста, оружия или жестокости, а потому что игра задавала неприятные вопросы. Кто прав? Кому помогать? Стоит ли доверять первому встречному? И почему после очередного диалога кажется, что правильного решения вообще не существует?

Diablo

Как игра Diablo сделала охоту за редкими предметами и походы по подземельям культовыми? Фото © YouTube / FirstPlays HD

Diablo стала легендарной потому, что одной из первых превратила поход по подземельям в почти бесконечную охоту за силой и редкими предметами. Герой приходит в мрачный город Тристрам, спускается в подземелья под собором и сражается с демонами, постепенно приближаясь к самому Диабло. Но главное было не только в финальной битве, а в самом процессе.

Игра затягивала простым и понятным принципом: убиваешь монстров, получаешь опыт, находишь новое оружие и броню, становишься сильнее и спускаешься всё глубже. Каждый новый уровень мог принести редкий меч, мощное заклинание или опасного врага, поэтому остановиться было трудно. Для 90-х это был настоящий прорыв. Мрачная атмосфера, случайно генерируемые подземелья, разные классы персонажей и постоянная охота за добычей давали ощущение, что каждое прохождение немного отличается от предыдущего.

Heroes of Might and Magic III

Игра Heroes of Might and Magic III: в чём суть и почему была популярной? Фото © Wikipedia / New World Computing

Heroes of Might and Magic III стала легендарной благодаря редкому сочетанию простых правил и огромной глубины. Суть её была в том, что игрок управлял героями, захватывал города, собирал армию, добывал ресурсы, изучал магию и постепенно расширял свои владения. На первый взгляд всё выглядело понятно, но чем дольше играешь, тем яснее становилось, что за этой простотой скрывается сложная стратегия.

Популярность «Героев III» объяснялась тем, что каждая партия могла развиваться по-разному. На исход влияли выбранный замок, способности героя, найденные артефакты, расположение шахт, состав армии и даже удачный или неудачный бой в начале игры. При этом игра не требовала мгновенной реакции: можно было спокойно продумывать ходы, строить план и спорить с друзьями, какой замок сильнее.

Mortal Kombat

Как Mortal Kombat стал культовым файтингом благодаря ярким бойцам, фаталити и соревновательному азарту? Фото © ТАСС / EPA / ADAM S DAVIS

Ещё одна игра, ставшая символом эпохи, — это Mortal Kombat. Два бойца выходят на арену, у каждого есть свои удары, приёмы и особые комбинации, а победить нужно в нескольких раундах. Для 90-х игра выглядела свежо, персонажи казались реалистичными для своего времени, бои быстрыми, а фаталити превращали победу в отдельное событие. Игроки запоминали комбинации, записывали их в тетрадки, передавали друг другу секреты и спорили, кто сильнее — Скорпион, Саб-Зиро, Лю Кан или Рейден.

Mortal Kombat вышел за пределы обычной игры и превратился в часть подростковой культуры. В него играли дома, в компьютерных клубах и на приставках, обсуждали после школы, а персонажей знали даже те, кто не проходил сюжет. Простые правила, азарт соревнования, секретные приёмы и эффектная жестокость сделали Mortal Kombat одним из самых узнаваемых файтингов в истории.

«Аллоды», «Петька» и другие родные легенды

Российские игры 90-х запомнились юмором, необычными мирами и собственной атмосферой. Фото © YouTube / Cathey

Отечественные игры 90-х тоже не остались незамеченными. В них чувствовались местный юмор, узнаваемые персонажи, нестандартные идеи и атмосфера, отличавшаяся от западных хитов. Эти проекты часто распространялись на пиратских дисках и сборниках, поэтому быстро попадали в дома, компьютерные клубы и школьные разговоры.

Например, «Аллоды» запомнились как одна из заметных российских ролевых стратегий. Игрок управлял героями, сражался, развивал персонажей, исследовал фэнтезийный мир и собирал армию. Для многих было важно, что это не копия западной игры, а самостоятельный проект с собственной вселенной. «Аллоды» показали, что российские разработчики тоже могут делать масштабные и атмосферные игры.

«Петька и Василий Иванович спасают Галактику» стала культовой по другой причине. Это был квест, построенный на абсурдном юморе, странных загадках и узнаваемых героях. Игроки любили её не за идеальную логику, а за фразы, ситуации и общий хаос, который хорошо попадал в дух времени. Такие игры часто цитировали, пересказывали друзьям и вспоминали не меньше, чем проходили.

К этой же волне можно отнести «Братьев Пилотов», «Вангеров» и другие необычные отечественные проекты. Их популярность объяснялась тем, что они были странными, смелыми и непохожими на массовые западные игры. Именно поэтому многие из них стали не просто развлечением из 90-х, а частью игровой памяти целого поколения.

Возрождение «Поля чудес – 2» дало игре не только вторую жизнь, но и новых игроков. Конечно, эпоху уже не вернуть: сегодня игра запускается за несколько секунд, поэтому весь трепет ожидания растворился в новых технологиях. Но это память о времени, когда компьютер не был чем-то привычным, а игры умели затягивать по-настоящему! Кстати, недавно Life.ru рассказал об истории создания «Тетриса». Обязательно прочитайте, там много интересного!