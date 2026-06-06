Советская игра, которую обожает весь мир: Как «Тетрис» остаётся актуальным больше 40 лет

6 июня отмечают день рождения «Тетриса» — игры, которая началась как эксперимент советского программиста, а стала одним из самых узнаваемых символов мировой игровой культуры. Простая головоломка с падающими фигурами пережила эпоху дискет, портативных консолей, мобильных телефонов, онлайн-сервисов и стриминговых турниров. Life.ru рассказывает, как обычный эксперимент стал мировым феноменом и собирает игроков по всему миру уже на протяжении 42 лет!

Что такое «Тетрис» и почему его знают все?

История игры «Тетрис» началась в 1984 году и продолжается уже более четырёх десятилетий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

«Тетрис» — это головоломка, в которой игрок управляет падающими фигурами из четырёх квадратов. Эти фигуры нужно поворачивать и укладывать так, чтобы заполнять горизонтальные линии. Когда линия собрана полностью, она исчезает, освобождая место для новых фигур. Чем дольше длится партия, тем быстрее падают блоки и тем меньше времени остаётся на решение.

Механика примитивна. И именно простота сделала игру универсальной. Для «Тетриса» не нужен сложный сюжет, длинное обучение, знание языка или интерес к определённому жанру. Игрок сразу понимает задачу: навести порядок в хаосе, пока хаос не заполнил весь экран. Эта механика оказалась настолько сильной, что пережила десятки платформ. «Тетрис» одинаково хорошо работал на старых компьютерах, портативных консолях, кнопочных телефонах, смартфонах и современных игровых системах. Но кто же автор знаменитой на весь мир игры?

Кто придумал «Тетрис»?

Алексей Пажитнов — советский программист, создавший «Тетрис» в 1984 году. Фото © Wikipedia / ImagineCup

Создателем «Тетриса» стал Алексей Пажитнов — советский программист, работавший в Москве в Вычислительном центре Академии наук СССР. Он интересовался головоломками и экспериментировал с тем, как перенести их логику на компьютер. Одним из источников вдохновения стала игра с пентамино: фигурами, составленными из пяти одинаковых квадратов. Пажитнов понял, что для компьютерной версии такую механику лучше упростить.

Так появились тетрамино — фигуры из четырёх квадратов. Их меньше, они легче считываются на экране, но при этом дают огромное количество комбинаций. В результате родилась игра, в которой почти ничего не было лишним. Только поле, фигуры, движение вниз и бесконечное желание освободить ещё одну линию.

6 июня 1984 года: рождение легенды

6 июня — день рождения «Тетриса»: первая версия игры на компьютере «Электроника-60. Фото © ChatGPT

Днём рождения «Тетриса» считается 6 июня 1984 года. Первая версия игры появилась в Москве на компьютере «Электроника-60». У этого устройства не было привычной графики, поэтому ранний «Тетрис» выглядел совсем не так, как современные версии. Фигуры отображались с помощью текстовых символов, а вся игра держалась не на визуальных эффектах, а на самой идее.

Даже в минималистичном виде «Тетрис» быстро увлекал людей. Это редкий случай, когда игра не нуждалась в сложной оболочке: её суть была понятна на уровне интуиции. Сначала «Тетрис» распространялся среди коллег и знакомых. Затем игру перенесли на IBM PC, после чего она начала быстрее расходиться по Советскому Союзу. Так маленький эксперимент превратился в явление, покорившее весь мир!

Почему игра называется «Тетрис»?

История «Тетриса»: кто придумал игру, как она стала популярной и в чём задумка названия? Фото © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Название «Тетрис» появилось из двух слов: первая часть связана с греческим «тетра», то есть «четыре» — все основные фигуры игры состоят из четырёх квадратов. Вторая часть появилась от слова «теннис», любимой игры Алексея Пажитнова. Так родилось короткое и звучное название Tetris. Оно оказалось таким же удачным, как и сама механика: легко запоминается, хорошо выглядит на экране и не требует перевода.

Как «Тетрис» вышел за пределы СССР

Как «Тетрис» стал популярным на весь мир и продолжает быть актуальным спустя 42 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SNQET

После появления версии для IBM PC игра стала заметнее за пределами СССР. В Европе и США быстро поняли, что перед ними не просто очередная компьютерная головоломка, а продукт с огромным потенциалом. В конце 1980-х важную роль в судьбе игры сыграл Хенк Роджерс, предприниматель и игровой издатель, который увидел в «Тетрисе» будущий мировой хит. Его интерес к игре привёл к переговорам с советскими структурами и к сотрудничеству с Nintendo. Для игровой индустрии того времени «Тетрис» был необычным продуктом, игра не опиралась на персонажей, сюжет или техническую мощь. Её сила была в чистом игровом процессе. Именно поэтому игра легко пересекала культурные и языковые границы.

«Тетрис» в 2026 году

В 2026 году «Тетрис» остаётся актуальным: в него играют онлайн, на смартфонах и современных консолях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

В 2026 году «Тетрису» исполняется 42 года, но он не перестаёт быть актуальным. Напротив, игра продолжает жить сразу в нескольких форматах. Во-первых, «Тетрис» остаётся доступным как современная цифровая игра. В него можно играть онлайн на официальной платформе, а мобильные версии продолжают развивать привычную механику через уровни, ежедневные задания, быстрые партии и бесконечные режимы.

Для новых поколений «Тетрис» не стал ретроигрой, а превратился в любимую головоломку на смартфоне. Во-вторых, у игры сохраняется сильная соревновательная сцена. На классический «Тетрис» смотрят как на киберспортивную дисциплину: игроки соревнуются в скорости, точности, реакции и умении выживать на экстремальных уровнях.

Кстати, удивительно, но многие не знают, что «Тетрис» действительно изобрели в СССР. Ну вы же точно знали об этом? А о том, что некоторые из привычных нам вещей тоже имеют советские корни, — читайте в нашем отдельном материале на Life.ru! А если вы считаете себя экспертом по всему, что касается СССР, то проверьте свои знания в тесте по героям фильма «Гараж»! Сможете ли вы ответить, кто произнёс яркие фразы из кинокартины?