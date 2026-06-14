ИИ возродил легендарную DOS-игру «Поле Чудес 2» всего за два часа и $100

Культовая игра «Поле Чудес 2» 1993 года получила вторую жизнь в браузере. Энтузиаст Денис Ширяев полностью воссоздал проект на языке TypeScript, применив искусственный интеллект Claude Fable 5, сообщает PlayGround.

Оригинал считается одним из знаковых проектов постсоветского периода. Поскольку исходный код утрачен, разработчику пришлось прибегнуть к декомпиляции исполняемого файла и последующему восстановлению логики приложения.

Нейросеть проанализировала бинарный код DOS-версии и автоматически преобразовала его в TypeScript. Весь процесс занял около двух часов, а затраты на использование API составили примерно сто долларов.

Создатель стремился к максимальной точности воспроизведения. В обновлённой версии сохранены фирменная заставка, ввод имени, турнирная сетка из восьми этапов, классическое колесо с секторами, мини-игра со шкатулками и магазин призов. Для полной совместимости восстановили даже оригинальный генератор случайных чисел, что позволяет игровым сценариям совпадать с DOS-версией при одинаковых начальных параметрах.

Важной чертой проекта стал отказ от закрытых бинарных ресурсов. Графику перевели в формат WebP, текстовую базу вопросов и таблицу рекордов — в JSON, а шрифты оформили в виде графических атласов. Управление полностью повторяет оригинал: пользователи могут действовать клавиатурой или мышью, а настройки звука работают через привычные сочетания клавиш.

Ранее психиатр и нарколог предупредил, что компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко перерастают из хобби в настоящую зависимость. Врач объяснил, что бить тревогу стоит, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает необдуманные решения. В таких случаях многие прикрываются термином «киберспорт» и ломают себе жизнь.