В Израиле выявили первого пациента с подозрением на лихорадку Эбола

В Израиле госпитализирован пациент с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом сообщил местный минздрав в субботу.

«Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями», — говорится в заявлении.

Больной помещён в изоляцию и получает лечение по протоколам для особо опасных инфекций. Окончательные результаты обследования станут известны в течение 48 часов. Всё это время пациент останется под наблюдением врачей в специализированном боксе. Теперь специалисты проверяют его анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть данные о лихорадке Эбола.

Ранее Министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго обновило статистику по лихорадке Эбола: количество летальных исходов выросло до 232, за последние сутки скончались шесть человек, а общее число заражённых достигло 896 — на 21 больше, чем днём ранее.