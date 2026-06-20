Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:09

В Израиле выявили первого пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitsawet Saethao

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitsawet Saethao

В Израиле госпитализирован пациент с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом сообщил местный минздрав в субботу.

«Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями», — говорится в заявлении.

Больной помещён в изоляцию и получает лечение по протоколам для особо опасных инфекций. Окончательные результаты обследования станут известны в течение 48 часов. Всё это время пациент останется под наблюдением врачей в специализированном боксе. Теперь специалисты проверяют его анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть данные о лихорадке Эбола.

Ситуация может стать хуже, чем в 2014 году: Эбола в Африке выходит из-под контроля
Ситуация может стать хуже, чем в 2014 году: Эбола в Африке выходит из-под контроля

Ранее Министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго обновило статистику по лихорадке Эбола: количество летальных исходов выросло до 232, за последние сутки скончались шесть человек, а общее число заражённых достигло 896 — на 21 больше, чем днём ранее.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • эбола
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar