Мирный житель ранен в Горловке во время массированного налёта дронов ВСУ

В Горловке (ДНР) мирный житель получил ранение в результате удара беспилотника. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале. Атака произошла в Центрально-Городском районе.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также вражеский дрон повредил пассажирский автобус и гражданский автомобиль в том же районе города. В администрации муниципалитета уточнили, что при ударе по транспорту пострадавших нет. По данным Приходько, ещё повреждены предприятие, учебное учреждение и частный дом.

Накануне сообщалось, что 10 человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по автозаправочной станции в Горловке. Разрушения есть и у прилегающей инфраструктуры.