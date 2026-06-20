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Регион
20 июня, 11:12

Мирный житель ранен в Горловке во время массированного налёта дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В Горловке (ДНР) мирный житель получил ранение в результате удара беспилотника. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале. Атака произошла в Центрально-Городском районе.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также вражеский дрон повредил пассажирский автобус и гражданский автомобиль в том же районе города. В администрации муниципалитета уточнили, что при ударе по транспорту пострадавших нет. По данным Приходько, ещё повреждены предприятие, учебное учреждение и частный дом.

Девочку с мамой ранило в Горловке при атаке дронов ВСУ
Девочку с мамой ранило в Горловке при атаке дронов ВСУ

Накануне сообщалось, что 10 человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по автозаправочной станции в Горловке. Разрушения есть и у прилегающей инфраструктуры.

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Татьяна Миссуми
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