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Регион
19 июня, 06:21

В Горловке при атаке на заправку пострадали 10 мирных жителей

Обложка © Magnific / prostooleh

Обложка © Magnific / prostooleh

Десять человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по автозаправочной станции в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии 18 июня мирных жителей Горловки увеличилось до 10», — уточнил Приходько.

А ранее ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию. Как сообщили на станции, зафиксировано не менее 14 ударов по объекту. Сейчас там тушат пожар.

При атаке дронов ВСУ на Горловку погиб мирный житель, 7 ранены
При атаке дронов ВСУ на Горловку погиб мирный житель, 7 ранены

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Андрей Бражников
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