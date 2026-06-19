В Горловке при атаке на заправку пострадали 10 мирных жителей
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Десять человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по автозаправочной станции в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии 18 июня мирных жителей Горловки увеличилось до 10», — уточнил Приходько.
А ранее ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию. Как сообщили на станции, зафиксировано не менее 14 ударов по объекту. Сейчас там тушат пожар.
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