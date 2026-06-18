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Регион
18 июня, 14:04

При атаке дронов ВСУ на Горловку погиб мирный житель, 7 ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё семь получили раны. ВСУ ударили по в Калининскому району, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки», — написал градоначальник и выразил соболезнования семье жертвы.

Мать с двумя дочками пыталась сбежать от дрона ВСУ на машине — погоня закончилась взрывом
Мать с двумя дочками пыталась сбежать от дрона ВСУ на машине — погоня закончилась взрывом

Ранее в Энергодаре в результате атаки беспилотников погиб сотрудник Запорожской АЭС, ещё один пострадал. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за сутки в регионе в результате атак ВСУ пострадали семь человек.

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Александра Мышляева
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