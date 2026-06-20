Во Франции задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу России

Во Франции задержан 48-летний гражданин Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление парижской прокуратуры.

Мужчина, проживающий в Испании, был взят под стражу 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы. Прокуратура утверждает, что в момент ареста он снимал на камеру прототип нового беспилотника и успел переслать полученные файлы российскому контакту.

Задержанному предъявили обвинения в преступном сговоре и передаче секретных данных иностранному государству. Завод Delair, выпускающий БПЛА гражданского и военного назначения, после 2022 года нарастил производство, обеспечивая дронами французскую и украинскую армии.

Ранее в Берлине задержали женщину с двойным гражданством (Германии и Украины) по подозрению в шпионаже в пользу России. Ордер на арест выдали ещё в конце декабря, а операцию провела Федеральная уголовная полиция. По данным следствия, подозреваемая Илона В. якобы установила контакты с российским посольством осенью 2023 года и передавала секретную информацию об украинском конфликте — в частности, данные об объектах ВПК.