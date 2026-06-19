Офицер СБУ объявил детектива НАБУ «российским шпионом» и подсунул ему «жучок»

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование из-за того, что в квартире одного из руководителей детективного подразделения нашли скрытые камеры и устройства для слежки. Дело открыто по статье о нарушении частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«В ходе осмотра жилья руководителя одного из подразделений детективов НАБУ обнаружены технические средства, которые могли использоваться для скрытого сбора информации», — говорится в сообщении.

Офицер СБУ поставил «жучок» в квартире расследующего громкие дела детектива НАБУ. Видео © Telegram/ НАБУ

Владелец верхней квартиры рассказал, что к нему пришли неизвестные, представились полицейскими и сказали, что ниже живёт «российский шпион». Под этим предлогом они получили доступ в квартиру. Следствие установило, что организатором оказался действующий сотрудник Службы безопасности Украины.

Детектив, которого прослушивали, расследует громкие дела — о махинациях в таможне и коррупции в госструктурах. В НАБУ заявили, что попытки слежки за сотрудниками недопустимы и угрожают независимости расследований. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы Украины — НАБУ и САП — провели обыски в Госслужбе финансового мониторинга по делу о строительстве укреплений в Полтавской области. Подробностей пока нет. Журналисты сообщали о коррупции при возведении оборонительных рубежей, и позже НАБУ открыло больше десяти производств по этой теме в разных регионах.