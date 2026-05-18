НАБУ назвало вбросом сообщения о подготовке ареста жены Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опровергли информацию о проведении расследований в отношении Елены Зеленской, супруги главы киевского режима. Пресс-служба НАБУ заявила, что подобные сведения не соответствуют действительности, и ведомства не предпринимают никаких процессуальных действий, о которых сообщается в распространяемых материалах.

Тема с Еленой Зеленской возникла на фоне коррупционного дела о строительстве элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом. В опубликованных материалах по делу Миндича, как писали украинские СМИ, фигурировали разговоры о нескольких домах, один из которых связывали с неким «Вовой», а один из собеседников упоминал забор «между тобой и Вовой». После этого в СМИ появились версии о возможном интересе НАБУ и САП к супруге Зеленского.