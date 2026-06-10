НАБУ и САП провели обыски в службе финмониторинга Украины

Антикоррупционные органы Украины нагрянули с обысками в Государственную службу финансового мониторинга. Об этом написала «Украинская правда», сославшись на собственные источники в ведомстве.

Следственные действия провели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Причиной визита стало расследование уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений в Полтавской области. Никаких других подробностей издание пока не приводит.

В конце мая 2025 года журналисты Bihus.Info обнародовали итоги громкого расследования. В нём утверждалось, что окружение Владимира Зеленского погрязло в масштабных коррупционных схемах при возведении оборонительных рубежей вблизи линии фронта. Позже, в ноябре того же года, НАБУ открыло больше десяти производств по аналогичным нарушениям в разных регионах страны.

Ранее НАБУ и САП выступили с официальным опровержением информации о расследованиях в отношении Елены Зеленской. В пресс-службе бюро назвали подобные сообщения не соответствующими действительности. Там подчеркнули, что никаких процессуальных действий в адрес супруги главы киевского режима ведомства не предпринимают. Все растиражированные материалы на эту тему в НАБУ охарактеризовали исключительно как вбросы.