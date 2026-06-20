Ей выставили счёт: Участница «Битвы экстрасенсов» увидела страшную причину одиночества Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова не может наладить личную жизнь из-за выбора в пользу карьеры и обращения к магическим практикам. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказала экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова.

По словам эзотерика, звезда на протяжении многих лет находится в центре внимания и добилась успеха, однако за это, как она считает, пришлось заплатить личным счастьем. Миронова утверждает, что «силы», к которым, по её словам, могла обращаться Бузова, потребовали высокую «цену» за удачу на профессиональном поприще.

«Если тебе силы дарят удачу в одной сфере, то придётся платить чем-то из другой сферы. В случае с Ольгой — это личная жизнь. Не знаю, с какой силой и с кем она там сотрудничала, чтобы заполучить славу и успех, но мы все видим, что в личной жизни у Бузовой пока всё печально», — объяснила ясновидящая.

Миронова добавила, что в шоу-бизнесе есть немало известных людей, связанных с магическими практиками, и что их успех не всегда объясняется только талантами. Поэтому Бузова в этом вопросе далеко не уникальна. Экстрасенс предупредила, что никогда не стоит прибегать к ритуалам на деньги, успех и славу, потому что в нашем мире невозможно что-то получить бесплатно. Чем выше ставки, тем дороже обойдётся достижение цели, отметила собеседница издания.

Напомним, недавно Бузова отметила 40-летие. Несмотря на возраст, у телезвезды до сих пор нет ни детей, ни постоянных отношений. В 2012 году ведущая вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, но брак распался через четыре года. В 2019 году Бузова начала встречатьс с блогером Давидом Манукяном. Пара объявила о расставании, не прожив вместе и трёх лет. А зимой телезвезда опровергла заявления Тимура Батрутдинова о том, что она «сбежала от него из-под венца». Поклонники долго приписывали им романтическую связь. Однако Бузова не стала подогревать слухи и объявила, что с шоуменом её всегда связывала лишь дружба.