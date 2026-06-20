Неизвестные спалили венки у Вечного огня в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии следствие возбудило уголовное дело по факту осквернения мемориала Вечный огонь. Инцидент произошёл в городе Прохладный. Неизвестные сожгли несколько венков, их ищут. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по КБР Андрея Фишмана доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сказано в тексте.

Уголовное дело заведено по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков». Нарушителям грозит до трёх лет тюрьмы.

Ранее в подмосковном Реутове сотрудники полиции задержали мужчину, который осквернил мемориальный комплекс. 36-летний житель Орловской области подошёл к Вечному огню и прикурил от него.