Неизвестные спалили венки у Вечного огня в Кабардино-Балкарии
СК завёл дело по факту сожжения венков у Вечного огня в КБР
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В Кабардино-Балкарии следствие возбудило уголовное дело по факту осквернения мемориала Вечный огонь. Инцидент произошёл в городе Прохладный. Неизвестные сожгли несколько венков, их ищут. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по КБР Андрея Фишмана доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сказано в тексте.
Уголовное дело заведено по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков». Нарушителям грозит до трёх лет тюрьмы.
Ранее в подмосковном Реутове сотрудники полиции задержали мужчину, который осквернил мемориальный комплекс. 36-летний житель Орловской области подошёл к Вечному огню и прикурил от него.
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