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Регион
20 июня, 14:38

Неизвестные спалили венки у Вечного огня в Кабардино-Балкарии

СК завёл дело по факту сожжения венков у Вечного огня в КБР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

В Кабардино-Балкарии следствие возбудило уголовное дело по факту осквернения мемориала Вечный огонь. Инцидент произошёл в городе Прохладный. Неизвестные сожгли несколько венков, их ищут. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по КБР Андрея Фишмана доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сказано в тексте.

Уголовное дело заведено по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел и обелисков». Нарушителям грозит до трёх лет тюрьмы.

Жительница Нижнего Тагила попыталась прикурить от Вечного огня, возбуждено дело
Жительница Нижнего Тагила попыталась прикурить от Вечного огня, возбуждено дело

Ранее в подмосковном Реутове сотрудники полиции задержали мужчину, который осквернил мемориальный комплекс. 36-летний житель Орловской области подошёл к Вечному огню и прикурил от него.

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Татьяна Миссуми
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