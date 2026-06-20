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20 июня, 14:47

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. О сроках их снятия в ведомстве не сообщили. Информация уточняется. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили приём и выпуск самолётов
Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили приём и выпуск самолётов

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи задержки рейсов снова превысили сутки — с пятницы не вылетели более десяти рейсов. Пассажиры в Анталью (U6-3505) ждут уже 30 часов, потеряв два дня отпуска. Рейс SU-1123 в Москву задержан на 24,5 часа, в Казань — на 12 часов. Туристы жалуются, что оплаченный отпуск идёт, а они в пролёте.

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Анастасия Никонорова
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