«Как мне надоели эти русские!»: Поляк «попал в котёл» в Кемере — в нём признали россиянина
В Турции поляк «разорался» на продавца, так как он признала в нём россиянина
Отдыхающие в Турции. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская тревел-блогерша Саша Коновалова поделилась историей о поведении поляков на популярном у соотечественников курорте Турции — Кемере. По её словам, некоторые европейские туристы там «злятся на русское окружение». Своими наблюдениями она поделилась на платформе «Дзен».
Как рассказала автор блога, она гуляла с молодым человеком и услышала ругань, доносящуюся из лавки пляжных товаров. Позже продавец пояснил: он принял одного из покупателей за россиянина и спросил, из какого он города. Тот промолчал, а когда продавец начал перечислять варианты, мужчина внезапно «разорался», жалуясь, что ему «надоели эти русские».
«Я не ожидал такой злобной реакции — даже не до конца понял, что он ещё кричал. Что-то о том, как ему надоело, что все вокруг общаются только на русском, и что повсюду русская музыка», — цитирует продавца Коновалова.
По словам блогерши, это не единичный случай. Поляки часто жалуются в отзывах на отели, что персонал не всегда говорит по-английски, обращается к ним по-русски, а музыка на курорте звучит преимущественно русскоязычная. Сама Коновалова считает, что такие претензии необоснованны: по её мнению, отдыхающие должны заранее представлять, куда едут, и если их что-то не устраивает, всегда можно выбрать другой курорт.
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