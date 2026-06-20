«Как мне надоели эти русские!»: Поляк «попал в котёл» в Кемере — в нём признали россиянина

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова поделилась историей о поведении поляков на популярном у соотечественников курорте Турции — Кемере. По её словам, некоторые европейские туристы там «злятся на русское окружение». Своими наблюдениями она поделилась на платформе «Дзен».

Как рассказала автор блога, она гуляла с молодым человеком и услышала ругань, доносящуюся из лавки пляжных товаров. Позже продавец пояснил: он принял одного из покупателей за россиянина и спросил, из какого он города. Тот промолчал, а когда продавец начал перечислять варианты, мужчина внезапно «разорался», жалуясь, что ему «надоели эти русские».

«Я не ожидал такой злобной реакции — даже не до конца понял, что он ещё кричал. Что-то о том, как ему надоело, что все вокруг общаются только на русском, и что повсюду русская музыка», — цитирует продавца Коновалова.

По словам блогерши, это не единичный случай. Поляки часто жалуются в отзывах на отели, что персонал не всегда говорит по-английски, обращается к ним по-русски, а музыка на курорте звучит преимущественно русскоязычная. Сама Коновалова считает, что такие претензии необоснованны: по её мнению, отдыхающие должны заранее представлять, куда едут, и если их что-то не устраивает, всегда можно выбрать другой курорт.