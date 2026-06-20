Два украинских офицера ССО ликвидированы прилётом «Герани» на Запорожье

В российских силовых структурах сообщили, что за последнюю неделю на Запорожском направлении были ликвидированы два офицера Сил специальных операций Украины (ССО — элита ВСУ). Информацию публикует ТАСС. По данным силовиков, речь идёт о майоре Сергее Ушаке и лейтенанте Сергее Хоменко.

Оба военнослужащих, вероятно, уничтожены в результате точного удара беспилотников «Герань» по пункту дислокации подразделения. Целью российской атаки было расположение личного состава их подразделения.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении понесли критические потери. Речь идёт об элитном подразделении — 3-м штурмовом батальоне «Шквал», который практически полностью уничтожен ударами фугасных авиабомб (ФАБ).