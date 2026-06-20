В городе Тара Омской области из-за аварии на водозаборе почти сутки остаются без водоснабжения 26 тысяч человек. Как сообщает «База», ночью на станции остановилось насосное оборудование, в результате чего без воды остался весь город — включая детские сады, школы и больницы.

В Таре Омской области почти сутки нет воды из-за аварии на водозаборе. Фото © Telegram/Baza

Местные власти приступили к ремонту и организовали подвоз обычной и питьевой воды по адресам, а также рекомендовали жителям запасаться водой в соседних сёлах. Однако горожане жалуются, что водовозки приезжают с опозданием на два часа, а до некоторых районов, особенно частного сектора, вовсе не доезжают.

К тому же питьевую воду получают далеко не все. Многие восприняли совет ездить за водой в другие населённые пункты как издевательство — далеко не у всех есть личный транспорт для таких поездок. Подача воды пока не восстановлена.