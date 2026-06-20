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20 июня, 17:53

В Полтаве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

В городе Полтава на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Информацию об этом распространило издание «Общественное. Новости».

Никаких подробностей о характере поражённых объектов или масштабах повреждений к настоящему моменту не приводится. На всей территории Полтавской области действует режим воздушной тревоги.

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Юрий Лысенко
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