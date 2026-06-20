В Полтаве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога

В городе Полтава на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Информацию об этом распространило издание «Общественное. Новости».

Никаких подробностей о характере поражённых объектов или масштабах повреждений к настоящему моменту не приводится. На всей территории Полтавской области действует режим воздушной тревоги.

Ранее российские военные атаковали логистический центр ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Удар наносился беспилотником-камикадзе «Герань», Министерство обороны РФ опубликовало данные объективного контроля.