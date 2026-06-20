В пригороде Харькова прогремел взрыв

В пригороде Харькова на востоке Украины произошёл взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не уточняются.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по объектам в шести областях Украины, запустив 90 беспилотников, из которых 79, по данным Киева, были сбиты. В Харькове десять ФАБ поразили эшелон с топливом и вооружением, техническую зону военного института танковых войск, а также склад таможенно-логистического комплекса UNIT, который полностью сгорел.