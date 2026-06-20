Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 17:37

В пригороде Харькова прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

В пригороде Харькова на востоке Украины произошёл взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не уточняются.

Штурмовые группы ВС РФ зачищают юго-запад Константиновки
Штурмовые группы ВС РФ зачищают юго-запад Константиновки

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по объектам в шести областях Украины, запустив 90 беспилотников, из которых 79, по данным Киева, были сбиты. В Харькове десять ФАБ поразили эшелон с топливом и вооружением, техническую зону военного института танковых войск, а также склад таможенно-логистического комплекса UNIT, который полностью сгорел.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar