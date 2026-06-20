Трамп продолжит охоту на наркокартели и джихадистов после ликвидации главаря венесуэльской мафии

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что продолжит наносить точечные удары против преступных группировок в Латинской Америке. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома Оливию Уэйлс.

Заявление прозвучало на фоне ликвидации главаря венесуэльской банды «Трен-де-Арагуа». Ранее американский лидер сообщил, что вооружённые силы США в координации с Каракасом нанесли удар по Ниньо Герреро и уничтожили его.

Уэйлс обозначила дальнейшие намерения Вашингтона. По её словам, Соединённые Штаты будут и впредь выявлять и нейтрализовывать любые группировки, у которых есть намерение и возможности замышлять нападения на американцев. В числе угроз она назвала как смертоносные картели, отравляющие миллионы граждан, так и джихадистов.

«Трен-де-Арагуа» — одна из крупнейших преступных структур Венесуэлы, созданная в 2014 году в штате Арагуа. Её участники занимаются контрабандой, наркоторговлей, вымогательством и похищениями людей. По данным расследования Transparencia Venezuela, к 2025 году численность банды достигала нескольких тысяч человек, включая вооружённых боевиков и членов сети в других странах региона.

В апреле американские военные атаковали два судна в восточной части Тихого океана, следовавшие, по данным разведки США, по маршруту наркокартелей. В SOUTHCOM заявили, что корабли использовались организациями, признанными террористическими. Объединённая оперативная группа миссии «Южное копьё» нанесла по ним два удара, в результате были убиты пять человек.