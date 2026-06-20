Мужчина с ножом ранил девять человек в Харькове

В Харькове произошло массовое нападение с использованием холодного оружия. Как сообщило украинское издание «Инсайдер», неизвестный мужчина с ножом нанёс ранения девяти людям.

По предварительным данным, инцидент случился в одном из городских районов. Нападавший был оперативно задержан правоохранительными органами.

Мотивы его поступка и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Информация о состоянии пострадавших и тяжести полученных ими ранений уточняется. Известно, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения города, где им оказывается необходимая помощь.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, действовал ли нападавший в одиночку или имел сообщников.

Ранее Life.ru писал, что на Украине проинспектируют все ТЦК после скандала с пытками в Одесской области. Фигурантов дела из числа сотрудников одесского военкомата подозревают в том, что они похищали граждан и совершали в отношении них противоправные действия, включая преступления сексуального характера.