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20 июня, 20:43

Мужчина с ножом ранил девять человек в Харькове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

В Харькове произошло массовое нападение с использованием холодного оружия. Как сообщило украинское издание «Инсайдер», неизвестный мужчина с ножом нанёс ранения девяти людям.

По предварительным данным, инцидент случился в одном из городских районов. Нападавший был оперативно задержан правоохранительными органами.

Мотивы его поступка и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Информация о состоянии пострадавших и тяжести полученных ими ранений уточняется. Известно, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения города, где им оказывается необходимая помощь.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, действовал ли нападавший в одиночку или имел сообщников.

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Юния Ларсон
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