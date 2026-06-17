На Украине проинспектируют все ТЦК после скандала с пытками в Одесской области

Во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Украины будут проведены служебные проверки. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник в своём личном блоге в сети.

Причиной для столь решительных мер стал недавний резонансный инцидент в Одессе, где задержали сотрудников военкомата. Фигурантов дела подозревают в том, что они похищали граждан и совершали в отношении них противоправные действия, включая преступления сексуального характера.

Баник обратил внимание, что подобные случаи лишний раз свидетельствуют о крайней необходимости реформирования ТЦК — работа над этим проектом уже идёт. Замминистра пояснил, что учётные и мобилизационные функции данных учреждений требуется передать иным ведомствам, разорвав тем самым порочный круг сосредоточения всех полномочий в одних руках.

Он также акцентировал внимание на оборудовании пунктов временного размещения. Именно туда граждане прибывают для прохождения медкомиссии перед отправкой в учебные центры или прямо в бригады. Эти хабы, по мнению замминистра, должны работать по принципу максимального удобства и уважения к человеку. Кроме того, он потребовал внедрить там круглосуточное видеонаблюдение и установить строгий надзор за каждым этапом взаимодействия с призывниками.

Ранее сообщалось, что на Украине возбуждено уголовное производство по факту незаконного лишения свободы людей с инвалидностью в помещении Тернопольского ТЦК. Военная прокуратура инкриминирует местным сотрудникам центра создание неофициального изолятора и принудительное удержание граждан, квалифицируя эти действия как похищение.