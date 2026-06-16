В Одесской области людоловы из ТЦК избивали и насиловали мобилизованных

Государственное бюро расследований Украины разоблачило сотрудников районного ТЦК в Одесской области, которые жестоко обращались с мобилизованными. Об этом сообщили в ведомстве.

В Одесской области сотрудники ТЦК пытали и незаконно удерживали мужчин. Видео © Государственное бюро расследований Украины

Как установили следователи, шестеро должностных лиц ТЦК в Одесской области и трое членов местной общественной организации объединились, чтобы наладить незаконный механизм по доставке и принудительному содержанию мужчин. Граждан незаконно удерживали в помещениях, избивали, запугивали, подвергали психологическому давлению и насиловали.

В Одесской области сотрудники ТЦК пытали и незаконно удерживали мужчин. Фото © Государственное бюро расследований Украины

«Для улучшения показателей мобилизации шесть чиновников РТЦК организовали противоправный механизм доставки и содержания мужчин», — говорится в материале.

При обысках у фигурантов изъяли резиновые дубинки, молотки и иные орудия, применявшиеся для истязаний. Всем девятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Уголовное производство продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают круг всех причастных и уточняют число потерпевших, которые пострадали от этой преступной схемы.

Ранее в интернете появилась видеозапись из одесского территориального центра комплектования, где условия содержания людей напоминают тюремные. На кадрах видно, что окна и двери помещения закрыты решётками. Автор ролика рассказал, что находящимся внутри не дают воды, не выпускают в туалет и не проветривают помещение. Некоторые из них ожидают уже по шесть дней, у многих проблемы с документами и есть заболевания.