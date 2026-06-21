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Регион
20 июня, 23:47

Российская семья пострадала в аварии в Боснии и Герцеговине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья из России. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.

Авария произошла 20 июня на магистральной трассе Приедор — Баня-Лука. В легковом автомобиле находились супруги и малолетний ребёнок.

Пострадавшие были доставлены в Университетский клинический центр в Баня-Луке, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Ранее в штате Пинанг в Малайзии семья из семи человек попала в смертельное ДТП спустя несколько минут после того, как забрала новый внедорожник из автосалона. В живых остался один ребёнок, он в тяжёлом состоянии.

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Артём Гапоненко
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