Российская семья пострадала в аварии в Боснии и Герцеговине

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья из России. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране.

Авария произошла 20 июня на магистральной трассе Приедор — Баня-Лука. В легковом автомобиле находились супруги и малолетний ребёнок.

Пострадавшие были доставлены в Университетский клинический центр в Баня-Луке, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в штате Пинанг в Малайзии семья из семи человек попала в смертельное ДТП спустя несколько минут после того, как забрала новый внедорожник из автосалона. В живых остался один ребёнок, он в тяжёлом состоянии.