Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Народный артист Российской Федерации» актёру Владимиру Конкину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конкин известен широкой публике по главной роли Жеглова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя», а также по ролям в картинах «Романс о влюблённых», «Сибириада», «Трактир на Пятницкой» и «Большая перемена». В последние годы артист продолжает активно участвовать в общественной жизни, занимается преподавательской деятельностью, выступает на творческих вечерах.

Артист является членом Союза кинематографистов России. Звание присвоено «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Указ вступает в силу со дня его подписания. Коллеги уже поздравили актёра с этой наградой, отметив его вклад в советское и российское кино.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил певцу, композитору и депутату Госдумы Денису Майданову почётное звание «Народный артист Российской Федерации» за вклад в развитие культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.