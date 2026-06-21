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21 июня, 08:44

Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста РФ

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Народный артист Российской Федерации» актёру Владимиру Конкину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конкин известен широкой публике по главной роли Жеглова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя», а также по ролям в картинах «Романс о влюблённых», «Сибириада», «Трактир на Пятницкой» и «Большая перемена». В последние годы артист продолжает активно участвовать в общественной жизни, занимается преподавательской деятельностью, выступает на творческих вечерах.

Артист является членом Союза кинематографистов России. Звание присвоено «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Указ вступает в силу со дня его подписания. Коллеги уже поздравили актёра с этой наградой, отметив его вклад в советское и российское кино.

Путин присвоил звание народного артиста РФ Кузнецову, Вдовиченкову и Гусевой
Путин присвоил звание народного артиста РФ Кузнецову, Вдовиченкову и Гусевой

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил певцу, композитору и депутату Госдумы Денису Майданову почётное звание «Народный артист Российской Федерации» за вклад в развитие культуры и искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

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Дарья Денисова
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