В юго-западной акватории Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее пункты управления беспилотниками Вооружённых сил Украины были уничтожены российскими ВКС в Харьковской области. Разведка выявила цели в районах населённых пунктов Светлое и Нижняя Журавка, после чего по ним были нанесены авиаудары.