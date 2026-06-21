В Чёрном море ликвидированы четыре безэкипажных катера ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP
В юго-западной акватории Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее пункты управления беспилотниками Вооружённых сил Украины были уничтожены российскими ВКС в Харьковской области. Разведка выявила цели в районах населённых пунктов Светлое и Нижняя Журавка, после чего по ним были нанесены авиаудары.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.