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21 июня, 09:53

В Чёрном море ликвидированы четыре безэкипажных катера ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

В юго-западной акватории Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

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Ранее пункты управления беспилотниками Вооружённых сил Украины были уничтожены российскими ВКС в Харьковской области. Разведка выявила цели в районах населённых пунктов Светлое и Нижняя Журавка, после чего по ним были нанесены авиаудары.

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Милена Скрипальщикова
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