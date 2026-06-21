За последние сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась почти на 35 тысяч гектаров. Сейчас огнём охвачено более 168 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в Лесопожарном центре региона.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 168 тысяч гектаров. Видео © Telegram / Лесопожарный центр Красноярского края

«По оперативной информации, на 08:31 местного времени (04:31 мск) 21 июня на территории края действует лесных пожаров — 89, на общей площади — 168 159,2 га, в т. ч. зона контроля — 20, на площади - 17 767 га. <...> Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Возгорания зарегистрированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Курагинском, Большемуртинско-Сухобузимском и Идринско-Краснотуранском муниципальных округах. В ликвидации пожаров участвуют 1320 специалистов. Для борьбы со стихией также привлечены 22 единицы техники. В Лесопожарном центре заявили, что ситуация остаётся контролируемой. По состоянию на утро угрозы населённым пунктам не зафиксировано.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введён в Лос-Анджелесе из-за масштабного пожара на складе замороженной продукции в районе Бойл-Хайтс. Возгорание произошло 18 июня, однако спустя несколько дней его последствия продолжали создавать серьёзные проблемы.