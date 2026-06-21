В Осташкове две девочки выпали из окна второго этажа

В городе Осташков Тверской области проводится проверка после падения двух малолетних девочек из окна жилого дома. Инцидент произошёл вечером 20 июня. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, две малолетние девочки выпали из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома в Осташкове. После получения информации сотрудники Осташковского межрайонного следственного отдела организовали доследственную проверку.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал следователь регионального управления Следственного комитета. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также условия, при которых дети оказались у открытого окна.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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