«В любое время дня и ночи»: Военные медики на СВО продолжают спасать жизни в свой праздник

Военные медики группировки «Центр» встречают профессиональный праздник прямо на передовой. Операционная медсестра 506-го полка Ирина Сабарова рассказала Минобороны РФ о специфике работы в зоне спецоперации.

Минобороны показало, как военные медики отмечают свой праздник в зоне СВО. Видео © Telegram /Минобороны России

«Это у нас кабинет процедурный и перевязочный. Здесь мы проводим инъекции внутривенные, внутримышечные, ставим системы. Также мы здесь проводим перевязки пациентам, которые нуждаются. Ребята к нам могут приехать в любое время дня и ночи», — ответила она.

21-го июня в России отмечается День медицинского работника. Военные врачи, фельдшеры и санинструкторы встречают его в привычном режиме боевых будней. С первых недель спецоперации они живут в графике постоянной готовности. Раненых принимают на месте, прямо у линии соприкосновения, часто под артиллерийскими налётами и атаками дронов. Их задача — вытащить бойца или попавшего под удар гражданского любой ценой, невзирая на опасность для самих себя.

Ранее сообщалось, что медик морской пехоты с позывным Мицар за два года в зоне спецоперации поучаствовал в спасении порядка 500 военнослужащих. По его словам, успешный исход при ранении никогда не бывает заслугой одиночки. Работает целая связка: штурмовые группы, эвакуационные расчёты и медицинский персонал. Мицар пояснил, что одних бойцов приносили прямиком к нему для немедленной помощи, других он сопровождал на разных этапах транспортировки в тыл.