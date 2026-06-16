Медик морской пехоты Вооружённых сил Российской Федерации из группы войск «Восток» с позывным Мицар сообщил, что за два года участия в спецоперации он был задействован в спасении около 500 военнослужащих. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам 20-летнего медика, успех при оказании помощи раненым зависит не от одного человека, а от слаженных действий всей команды: штурмовых, эвакуационных групп и медперсонала. Одних доставляли непосредственно к нему для оказания помощи, других он сопровождал на различных этапах эвакуации.

«Около пятисот человек за два года, в спасении которых я участвовал. Кого-то приносили мне, кого-то проводили через меня, поэтому заслуга общая», — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что оставшиеся в Константиновке местные жители оказывают добровольную помощь российским военнослужащим. По словам командира штурмового батальона 1194-го полка «Южной» группировки войск, однажды к его позиции подошли мирные граждане. Несмотря на то, что бойцы находились в состоянии полной боевой готовности, они вступили с ними в разговор. Он уточнил, что позже эту группу мирных жителей вывели в более безопасный район.