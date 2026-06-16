Оставшиеся в Константиновке Донецкой Народной Республики местные жители оказывают добровольную помощь российским военнослужащим. Об этом сообщил командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный в беседе с ТАСС.

По словам офицера, однажды к его позиции подошли мирные граждане. Несмотря на то, что бойцы находились в состоянии полной боевой готовности, они вступили с ними в разговор.

«Они с этими местными разговорились, поговорили, те им дали, принесли воды, еды, сами принесли воды», — рассказал командир.

Он уточнил, что позже эту группу мирных жителей вывели в более безопасный район. Полная эвакуация населения пока невозможна, поскольку сначала необходимо провести зачистку территории.

Ранее стало известно, что украинские власти готовятся к скорой потере сразу нескольких крупных городов, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск. Несмотря на громкие заявления Киева, обращённые к Западу, о том, что ситуация на фронте скоро изменится, на деле украинское командование осознаёт неизбежное и уже начало подготовку к отступлению.