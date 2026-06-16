Военные из вспомогательных частей Воздушных сил Украины массово пропадают без вести в Краснопольском районе Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что российская сторона изучила некрологи украинских военных. По его словам, эти данные показали, что в штурмовые группы начали направлять не только охрану и мобильные расчёты ПВО, но и технический персонал.

«Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины массово пропадают «без вести» в Краснопольском районе Сумской области. Анализ некрологов показал, что в штурмовые группы отправляют не только солдат взводов охраны и мобильные группы ПВО, но и непосредственно техников, обслуживающих ранее украинскую авиацию», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы 425-го отдельного полка ВСУ «Скала» также массово получают статус без вести пропавших в Сумской области. Критическая ситуация наблюдается в районе между населёнными пунктами Миропольское и Большой Прикол. Выяснилось, что значительная часть личного состава данного подразделения ранее занималась подготовкой новобранцев. Эти солдаты исполняли роль инструкторов на полигонах в Харьковской области, прежде чем их отправили на передовую.