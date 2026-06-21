Звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Пацаны» Эспозито принял ислам

Американский актёр Джанкарло Эспозито, известный по ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Пацаны», принял ислам в Саудовской Аравии. Данное заявление сделал глава Главного управления по делам развлечений королевства Турки аль-Шейх.

По данным Saudi Gazette, артист произнёс шахаду — исламское свидетельство веры. Сразу после этого Эспозито присоединился к членам съёмочной группы для совместной молитвы в мечети.

Как пояснил аль-Шейх, к такому решению актёра подтолкнул полученный в королевстве опыт. Во время работы над проектом он много общался с мусульманами, и эти контакты оставили у него глубоко положительное впечатление. Также чиновник добавил, что Эспозито был искренне тронут проявленным к нему гостеприимством и той тёплой атмосферой, в которую он попал на съёмочной площадке.

В настоящее время Джанкарло Эспозито задействован в съёмках фильма «Семь собак». Этот проект входит в число крупных кинолент, которые разрабатываются на фоне активного расширения Саудовской Аравией своей киносферв. Власти королевства целенаправленно привлекают к работе международных продюсеров и артистов.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес принял ислам. К смене веры игрока подтолкнули события, развернувшиеся после его ареста в Объединённых Арабских Эмиратах по запросу прокуратуры Нидерландов. Промес пришёл к выводу, что жизнь покатилась под откос из-за череды криминальных разбирательств, и решил полностью всё поменять. Шахаду он произнёс в мечети Джумейра в священный месяц Рамадан. Всё происходило при свидетелях, чтобы переход в новую веру был признан другими мусульманами.