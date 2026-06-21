Судью из Тамбова, выносившую приговоры на пляже, лишили неприкосновенности

В Тамбове разразился громкий скандал вокруг служительницы Фемиды. Так, Елену Д., выносившую решения прямо с пляжного шезлонга в Сочи, отправили в отставку и лишили всех судейских гарантий, пишет Mash.

Выяснилось, что в её рабочем графике царил полный хаос. Во время служебной проверки вскрылось, что заседания по нескольким протоколам пересекались по времени — одно якобы шло с 14:30 до 14:40, а другое с 14:15 до 14:40, и таких наложений нашлось сразу несколько. Сама Елена пыталась списать это на технические сбои, однако участники процессов рассказывали обратное: им предлагали написать заявления о рассмотрении дел без её участия.

После публичного резонанса коллеги отправили даму в отставку. Обычно уволенному судье полагается сохранение неприкосновенности и пожизненное материальное обеспечение (до 85% от прежнего дохода), но в этот раз от этих благ решили отказаться. На практике лишение таких привилегий означает лишь одно — путь для привлечения к уголовной ответственности открыт.

По информации источника, в ближайшее время на неё могут завести дело по статье о заведомо неправосудных приговорах. Если вину докажут, любительнице отдыха на побережье грозит до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, тамбовская судья с 15-летним стажем во время отпуска в Сочи работала по видеосвязи, дав указания секретарю и оформив десять судебных актов, которые впоследствии отменили. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы за вынесение заведомо неправосудных решений.